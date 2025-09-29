Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский манипулирует темой переговоров, пытаясь уйти от принятия решений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое», — сказал губернатор.
Сальдо подчеркнул, что сейчас нужно не просто встречаться, а встречаться, чтобы вести переговоры.
В конце августа украинское руководство снова отказалось от переговоров о мире. Зеленский и Ермак снова подняли вопрос о предварительном прекращении огня.
Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договоренностям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договоренностям российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.