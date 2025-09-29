Ричмонд
Отделы ЗАГС Хабаровска вернутся к прежнему режиму работы

Четверг вновь станет приёмным с октября.

Источник: РИА "Новости"

Четверги вновь станут приемными днями в городских отделах ЗАГС для хабаровчан. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», вернутся к прежнему режиму работы ведомства с началом октября.

— Режим работы отделов ЗАГС в 2025 году временно был изменен из-за необходимости проведения актуализации записей актов о рождении, которые содержатся в Едином государственном реестре ЗАГС, — объяснили в управлении делами администрации Хабаровска. — Данная работа проводится для упрощения обращений граждан по вопросам выплат и пособий на несовершеннолетних детей.

Неприемным останется последний четверг каждого месяца. Ознакомиться с полным графиком работы отделений можно на сайте городской администрации.

Напомним, что заявления о регистрации рождения ребенка, заключения и расторжения брака можно подать через «Госуслуги», повторные документы об актах гражданского состояния можно получить без посещения отделов ЗАГС, достаточно будет запросить их через МФЦ районов города.