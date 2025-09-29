Отделы ЗАГС Хабаровска вернутся к прежнему режиму работы

— Режим работы отделов ЗАГС в 2025 году временно был изменен из-за необходимости проведения актуализации записей актов о рождении, которые содержатся в Едином государственном реестре ЗАГС, — объяснили в управлении делами администрации Хабаровска. — Данная работа проводится для упрощения обращений граждан по вопросам выплат и пособий на несовершеннолетних детей.