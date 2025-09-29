Кнутов: у России для защиты от «Томагавков» есть ЗРК и РЭБ

Россия обладает средствами борьбы с американскими крылатыми ракетами «Томагавк», отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что администрация Трампа рассматривает возможность этого вооружения Украине через страны НАТО.
По словам эксперта, по этим ракетам достаточно эффективно могут работать системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы.
«На сегодняшний день по “Томагавкам” может работать целая серия зенитно-ракетных систем, в первую очередь, комплекс войсковой противовоздушной обороны С-300В4, БУК-М3, и частично комплекс БУК-М2.
Кнутов подчеркнул, что Украина, получив «Томагавки», будет использовать их «против объектов социальной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, жилых домов, чтобы вызвать резонансные последствия, чтобы вынудить руководство страны на заключение мирного договора на условиях киевского режима».
Ранее стало известно, что Зеленский на закрытом заседании ООН попросил у Трампа дать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк».