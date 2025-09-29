Ричмонд
Кнутов: у России для защиты от «Томагавков» есть ЗРК и РЭБ

РФ обладает необходимым для защиты от «Томагавков» вооружением. По словам военного эксперта Кнутова, это, в первую очередь, комплекс войсковой противовоздушной обороны С-300В4.

Источник: Аргументы и факты

Россия обладает средствами борьбы с американскими крылатыми ракетами «Томагавк», отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что администрация Трампа рассматривает возможность этого вооружения Украине через страны НАТО.

По словам эксперта, по этим ракетам достаточно эффективно могут работать системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы.

«На сегодняшний день по “Томагавкам” может работать целая серия зенитно-ракетных систем, в первую очередь, комплекс войсковой противовоздушной обороны С-300В4, БУК-М3, и частично комплекс БУК-М2.

Против «Томагавков» могут использоваться зенитный ракетные комплексы С-400, С-350, и отчасти комплексы «Панцирь». Средства борьбы у нас есть", — отметил он.

Кнутов подчеркнул, что Украина, получив «Томагавки», будет использовать их «против объектов социальной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, жилых домов, чтобы вызвать резонансные последствия, чтобы вынудить руководство страны на заключение мирного договора на условиях киевского режима».

Ранее стало известно, что Зеленский на закрытом заседании ООН попросил у Трампа дать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк».

