Врач Чернышова объяснила, кому нельзя мед при простуде

Специалист отметила, что в меде есть антибактериальные компоненты, но он может вызвать раздражение в горле.

Источник: Аргументы и факты

Мед обладает антибактериальными свойствами, но в некоторых случаях может вызвать раздражение в горле, предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В натуральном меде есть антибактериальные и противовоспалительные компоненты, в целом, он хорошо действует на слизистую полости рта. Однако у некоторых людей мед вызывает аллергию или раздражение в горле. От меда может усиливаться першение в горле за счет полифенолов, которые там содержатся. Когда слизистая оболочка рыхлая, то мед может вызвать еще большее раздражение и усилить кашель», — отметила она.

По словам специалиста, мед при простуде можно употреблять в том случае, если он не вызывает неприятных ощущений.

«Не следует забывать, что диабетикам при употреблении меда нужно правильно рассчитать дозу сахароснижающих препаратов», — добавила она.

Ранее врач Чернышова сказала, чем полезно мороженое при больном горле.