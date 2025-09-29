Врач Чернышова объяснила, кому нельзя мед при простуде

«В натуральном меде есть антибактериальные и противовоспалительные компоненты, в целом, он хорошо действует на слизистую полости рта. Однако у некоторых людей мед вызывает аллергию или раздражение в горле. От меда может усиливаться першение в горле за счет полифенолов, которые там содержатся. Когда слизистая оболочка рыхлая, то мед может вызвать еще большее раздражение и усилить кашель», — отметила она.