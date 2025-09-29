Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Владивостока заплатил за укус полицейского 40 тысяч рублей

Суд учёл помощь участникам СВО при вынесении приговора.

Источник: Аргументы и факты

Укус полицейского обошёлся жителю Владивостока в 40 тысяч рублей. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

Местный житель был осуждён по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Помимо штрафа, у мужчины теперь есть судимость, сообщило издание «Золотой мост».

По материалам уголовного дела, происшествие произошло в одном из районов города, где прибывший наряд полиции пытался успокоить гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина громко и нецензурно выражался и не реагировал на требования правоохранителей. Появление полицейских только раззадорило его. Во время перепалки он укусил одного из сотрудников за указательный палец левой руки.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся, публично извинившись перед пострадавшим и другими полицейскими. Суд учёл, что мужчина участвовал в благотворительной деятельности и оказывал помощь участникам специальной военной операции, что стало смягчающим обстоятельством. Так что буйный житель города отделался административным штрафом за мелкое хулиганство.