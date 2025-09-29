Житель Владивостока заплатил за укус полицейского 40 тысяч рублей

По материалам уголовного дела, происшествие произошло в одном из районов города, где прибывший наряд полиции пытался успокоить гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина громко и нецензурно выражался и не реагировал на требования правоохранителей. Появление полицейских только раззадорило его. Во время перепалки он укусил одного из сотрудников за указательный палец левой руки.