В Иркутске выросла цена на некоторые марки бензина за неделю

В Иркутске за неделю стремительно выросла стоимость бензина. Как сообщает Иркутскстат, без изменения сохранилась стоимость дизельного топлива — 75,90 рублей за литр.
— Бензин автомобильный марки АИ-92 на прошлой неделе стоит 61, 76 рублей. По данным на 22 сентября стоимость — 62,48, — поделились в специалисты.
Бензин автомобильной марки АИ-95 и 98 тоже значительно выросли в цене. Теперь литр 95 топлива выйдет автомобилисту в 67,22 рублей. А вот 98 бензин подорожал незначительно: на прошлой неделе — 86, 41, на этой — 86, 73.