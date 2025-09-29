В Иркутске выросла цена на некоторые марки бензина за неделю

Бензин автомобильной марки АИ-95 и 98 тоже значительно выросли в цене. Теперь литр 95 топлива выйдет автомобилисту в 67,22 рублей. А вот 98 бензин подорожал незначительно: на прошлой неделе — 86, 41, на этой — 86, 73.