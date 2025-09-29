На востоке столицы пройдет месяц китайской культуры

30 октября состоится рассказ об истории китайских изобретений, таких как компас, бумага и печатная книга. Для юных посетителей 9 и 11 октября пройдут мастер-классы по цзяньчжи — искусству вырезания узоров из бумаги.10 и 24 октября научат делать открытки в китайском стиле в технике скрапбукинг. 25 октября гости узнают историю китайских вееров и украсят заготовки для них. Мастер-классы рекомендованы для детей от шести лет.