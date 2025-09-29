На востоке столицы пройдет месяц китайской культуры

Фестиваль китайской культуры пройдет в библиотеке этнографии (№ 86) в Измайлове с 7 октября по 1 ноября. Об этом сообщили в Объединении культурных центров ВАО.
Мероприятие приглашает всех интересующихся историей и традициями Китая, самые активные участники смогут выиграть призы.
Месяц культуры стартует 7 октября с лекции о празднике середины осени известном как «Лунный фестиваль», символизирующем семейное единение и благодарность за урожай.
14 октября посетители узнают о восьми разновидностях китайской кухни, особенностях ее приготовления и использовании специй. 17 октября будет посвящено китайскому чаю: гости познакомятся с его сортами, мифами и примут участие в дегустации методом пин ча. 19 октября расскажут об истории и создании благовоний, а затем проведут мастер-класс по изготовлению ароматических мешочков.
30 октября состоится рассказ об истории китайских изобретений, таких как компас, бумага и печатная книга. Для юных посетителей 9 и 11 октября пройдут мастер-классы по цзяньчжи — искусству вырезания узоров из бумаги.10 и 24 октября научат делать открытки в китайском стиле в технике скрапбукинг. 25 октября гости узнают историю китайских вееров и украсят заготовки для них. Мастер-классы рекомендованы для детей от шести лет.
Фестиваль завершится 1 ноября розыгрышем призов среди участников, получавших жетоны на каждом мероприятии. Среди призов: канцтовары, раскраски и настольные игры. Все мероприятия пройдут по адресу: Измайловский проезд, д. 18, корп. 2. С полной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки.
