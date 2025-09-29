ABC 7: Погранслужба США прибыла в Чикаго, начались задержания

СМИ также сообщали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны. Кроме того, в Вашингтоне активно обсуждают вопрос о лишении около 240 тысяч мигрантов с Украины, проживающих на территории страны, правового статуса.