ABC 7: Погранслужба США прибыла в Чикаго, начались задержания

В Чикаго прибыли сотрудники погранично-таможенной службы США. По данным ABC 7, это произошло на фоне планов президента Штатов Дональда Трампа направить в город подразделения нацгвардии для наведения порядка. Уже начались задержания.

— Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек, — говорится в сообщении.

Губернатор Иллинойса Джей Прицкер сообщил, что прибывшие силовики вооружены, и обвинил их в попытках запугивания местных жителей, передает телеканал.

США после прихода к власти президента Дональда Трампа приостановили прием заявлений на въезд в страну от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что это неудивительно, поскольку большинство мигрантов — состоятельные люди, которые используют коррупционные возможности для выезда с территории Украины.

СМИ также сообщали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны. Кроме того, в Вашингтоне активно обсуждают вопрос о лишении около 240 тысяч мигрантов с Украины, проживающих на территории страны, правового статуса.

