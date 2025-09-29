Ричмонд
Омский строитель заплатил 2 миллиона москвичке за построенное им скверное жилье

Многочисленные недостатки в построенном омским строителем доме сподвигли жительницу Московской области обратиться в суд.

Источник: Комсомольская правда

Крайне низкое качество дома, построенного омским строителем в Московской области, возмутило покупательницу — жительницу подмосковного города Бронницы. Москвичка подала на омича в суд и получила 2 миллиона рублей.

Многочисленные недостатки обнаружила покупательница в доме, построенном в Московской области омским строителем. При этом, омич гарантировал отсутствие скрытых дефектов. Однако в процессе эксплуатации, новой хозяйкой дома были выявлены существенные недостатки, подтвержденные экспертизой: недостаточная теплоизоляция, зазоры и щели между строительными плитами, трещины в наружных стенах, отсутствие вентиляционных каналов в санузлах и кухне, а также промерзающая канализация.

«Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил требования гражданки частично, постановив взыскать с 52-летнего омича стоимость устранения недостатков, расходы на проведение досудебного исследования, расходы по оплате государственной пошлины на общую сумму 2 183 000 рублей», — сообщала пресс-служба ГУФССП России по Омской области.

Однако, омский строитель оказался непорядочным не только в своей профессиональной сфере: 52-летний омич не спешил оплачивать жительнице Московской области штрафную сумму. Омским судебным приставом пришлось наложить арест на денежные средства должника. Меры, предпринятые судебным приставом, возымели нужный эффект — вскоре омич полностью оплатил имеющуюся задолженность, отметили в ведомстве.