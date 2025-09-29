Омский строитель заплатил 2 миллиона москвичке за построенное им скверное жилье

Многочисленные недостатки обнаружила покупательница в доме, построенном в Московской области омским строителем. При этом, омич гарантировал отсутствие скрытых дефектов. Однако в процессе эксплуатации, новой хозяйкой дома были выявлены существенные недостатки, подтвержденные экспертизой: недостаточная теплоизоляция, зазоры и щели между строительными плитами, трещины в наружных стенах, отсутствие вентиляционных каналов в санузлах и кухне, а также промерзающая канализация.