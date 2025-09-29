Роспатент: Зарубежные компании стараются обеспечить продление своих брендов в РФ

Известные зарубежные бренды стараются регистрировать и продлевать действия своих товарных знаков в РФ. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
По его словам, продлевают товарную регистрацию бренды практически из всех сфер — от автомобилей до общепита.
— Охрана товарного знака предоставляется в России на десять лет и также может каждые десять лет продлеваться. Известные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление своих брендов на территории России, — заявил Зубов в беседе с ТАСС.
Компания The Coca-Cola Company ранее приняла решение зарегистрировать ряд новых логотипов через Роспатент: в ведомство поступили заявки на знаки Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, а также на одноименные бренды.
До этого американская сеть заведений быстрого питания McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент. Также французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков. При этом бутик скрыл информацию о себе, чтобы не привлекать много внимания к юридическим процедурам в РФ.