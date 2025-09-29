Самая титулованная спортсменка в женском боксе Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни

Ранее, 27 сентября из жизни ушла известная актриса театра и кино Людмила Гаврилова. Артистке было 73 года. Успех пришел к актрисе после роли в сериале «Склифосовский». Как стало известно, незадолго до смерти Людмилу Гаврилову госпитализировали. После нескольких дней пребывания в больнице состояние актрисы резко ухудшилось. Стоит напомнить, что актриса получила национальную театральную премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль второго плана в популярном спектакле «Петровы в гриппе». Помимо прочего, артистку знают по роли в сериале «Глухарь».