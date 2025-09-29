Самая титулованная спортсменка в женском боксе Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни

Многократная победительница Чемпионатов Европы и трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла на 47-м году жизни. Спортсменка была самой титулованной в женском боксе. Об этом оповестили в пресс-службе Федерации бокса России.
Представители подчеркнули, что память о спортсменке останется навсегда. Они выразили глубокие соболезнования родным и близким чемпионки.
«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны», — говорится в заявлении.
Ранее, 27 сентября из жизни ушла известная актриса театра и кино Людмила Гаврилова. Артистке было 73 года. Успех пришел к актрисе после роли в сериале «Склифосовский». Как стало известно, незадолго до смерти Людмилу Гаврилову госпитализировали. После нескольких дней пребывания в больнице состояние актрисы резко ухудшилось. Стоит напомнить, что актриса получила национальную театральную премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль второго плана в популярном спектакле «Петровы в гриппе». Помимо прочего, артистку знают по роли в сериале «Глухарь».
Недавно, 24 сентября, в Новосибирске состоялась церемония прощания с артистом Владимиром Вальвачевым. Он служил в Новосибирском музыкальном театре около 40 лет. Актер успел получить звание заслуженного артиста России. Он был участником концертных программ театра, а за исполнение ролей Пали Рача и Ротмистра он получил новосибирскую театральную премию «Парадиз». О причинах смерти Владимира Вальвачева ничего не известно.
Трагедия пришла в дом известного главного редактора RT Маргариты Симоньян. Телеведущий Тигран Кеосаян умер, не выходя из комы. Проститься с ним пришло множество главных лиц государства. Режиссера любили и почитали. Мужу Маргариты Симоньян было всего 59 лет. У пары трое детей. Старшей дочери Марьяне исполнилось 12 лет. Сыну Баграту — 11 лет, Маро — 5 лет. Семья Тиграна Кеосаяна получает слова поддержки от известных и простых, неравнодушных людей. Многие в России молились за выздоровление телеведущего.