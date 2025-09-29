Глава Смоленской области сообщил об уничтожении девяти украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили девять украинских дронов в небе над Смоленской областью, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты девять беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, которые привёл глава области, ранения людей и повреждений инфраструктуры удалось избежать. На места падения обломков БПЛА прибыли специалисты оперативных служб.
Губернатор призвал жителей не приближаться к упавшим фрагментам дронов и сообщать об их обнаружении в экстренные службы.
Напомним, ранее Министерство обороны России информировало, что в ночь с 27 на 28 сентября российские военные уничтожили 41 украинский беспилотник над восемью регионами РФ. БПЛА были сбиты в небе над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Новгородской и Самарской областями.