Жители Татарстана столкнутся с аномально высоким атмосферным давлением

С 29 сентября показатели атмосферного давления в Татарстане достигнут рекордной отметки в 777 миллиметров ртутного столба. Это значительно превышает нормальные показатели для текущего периода года.
Подобные резкие скачки атмосферного давления способны серьезно отразиться на здоровье людей. Уже в ближайшее время метеозависимые граждане могут столкнуться с неприятными симптомами: головными болями, общей слабостью и затрудненным дыханием. Особую осторожность следует проявить людям, имеющим проблемы со здоровьем. В первую очередь это касается пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией и хроническими заболеваниями органов дыхания. У них существует риск обострения имеющихся недугов на фоне высокого давления.
Чтобы минимизировать негативное влияние погодного явления, медики советуют придерживаться следующих правил: обеспечить полноценный отдых, избегать стрессовых ситуаций, регулярно проветривать помещения, поддерживать оптимальный питьевой режим, по возможности чаще бывать на свежем воздухе.