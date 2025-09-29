Жители Татарстана столкнутся с аномально высоким атмосферным давлением

Подобные резкие скачки атмосферного давления способны серьезно отразиться на здоровье людей. Уже в ближайшее время метеозависимые граждане могут столкнуться с неприятными симптомами: головными болями, общей слабостью и затрудненным дыханием. Особую осторожность следует проявить людям, имеющим проблемы со здоровьем. В первую очередь это касается пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией и хроническими заболеваниями органов дыхания. У них существует риск обострения имеющихся недугов на фоне высокого давления.