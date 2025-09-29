Санду использовала старый прием: в Молдавии озвучили победителей на парламентских выборах

Вначале она активно подготавливала почву для признания выборов недействительными. Еще до того, как закрылись избирательные участки, Санду обратилась к гражданам страны и заявила, что правоохранительные органы регистрируют факты коррупции во время выборов. В России практически сразу отреагировали на заявление Санду о якобы коррупции на выборах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично подметила, что Санду своими заявлениями призналась в подкупе избирателей.