В Молдавии озвучили победителей на парламентских выборах. Оппозиционные силы в Молдавии, в том числе Патриотический блок, который выступает за восстановление отношений с Россией, опередили Партию действия и солидарности (ПДС), основанную президентом Майей Санду, на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов с избирательных участков.
Правящая партия набрала 44,13% голосов, Патриотический блок — 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,72%. Партийная оппозиция в совокупности получила 49,54% голосов. Об этом рассказали в ЦИК Молдавии после обработки 100% голосов. Нужно отметить, что президент Молдавии Майя Санду использовала старые приемы во время выборов.
Вначале она активно подготавливала почву для признания выборов недействительными. Еще до того, как закрылись избирательные участки, Санду обратилась к гражданам страны и заявила, что правоохранительные органы регистрируют факты коррупции во время выборов. В России практически сразу отреагировали на заявление Санду о якобы коррупции на выборах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично подметила, что Санду своими заявлениями призналась в подкупе избирателей.
Также партия лидера Молдавии набрала большинство голосов благодаря избирательным участкам, которые были открыты за рубежом. Нужно сказать, что это «рабочая техника» для Санду, ведь именно граждане Молдовы, которые проживают за пределами страны, подарили победу Санду на президентских выборах.
Нужно отметить, что эти выборы с самого начала были наполнены скандалами. В домах политиков, особенно оппозиционных партий, проводились обыски. Их пытались обвинить в преступлениях под надуманным предлогом. А также наблюдателей из России не пускали на избирательные участки.
Также власти Молдавии до последнего хотели изменить ситуацию на выборах. В Кишиневе перекрывали мосты, действовали через школьников, пытались подвозить «правильных» избирателей, которые бы смогли сделать выгодный для Санду выбор. При этом ЦИК на все это закрывал глаза и не видел нарушений.
Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2024 года, когда проходили президентские выборы в Молдавии, РФ уже давала им оценку. В Москве отметили, что в Молдавии прошли самые недемократичные выборы за всю историю ЕС.