В Хабаровском крае будут судить чиновника за опасную спортплощадку

Во время игры пострадал 10-летний ребёнок, которому переломало руки упавшим баскетбольным кольцом.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Охотском районе Хабаровского края будут судить чиновника, по вине которого пострадал ребёнок. На мальчика упало плохо закреплённое баскетбольное кольцо, из-за чего он сломал руки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие установило, что летом 2015 года муниципалитет приобрёл и установил на детской площадке в Вострецово спортивный комплекс с баскетбольным щитом. Однако конструкцию должным образом не закрепили, а контроль за её состоянием не осуществлялся. В июне 2024 года баскетбольное кольцо обрушилось на 10-летнего мальчика. Ребёнок получил переломы рук и в течение длительного времени проходил лечение.

После случившегося в поле зрения правоохранительных органов попал заведующий сектором по управлению территориями села Вострецово и посёлка Новое Устье администрации округа. Ему предъявлено обвинение по статье о халатности. Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее по иску прокуратуры администрация выплатила семье пострадавшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации.