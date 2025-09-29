В Хабаровском крае будут судить чиновника за опасную спортплощадку

Следствие установило, что летом 2015 года муниципалитет приобрёл и установил на детской площадке в Вострецово спортивный комплекс с баскетбольным щитом. Однако конструкцию должным образом не закрепили, а контроль за её состоянием не осуществлялся. В июне 2024 года баскетбольное кольцо обрушилось на 10-летнего мальчика. Ребёнок получил переломы рук и в течение длительного времени проходил лечение.