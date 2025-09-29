Ричмонд
ITV: 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке

125 нелегальных мигрантов приплыли в Великобританию на одной лодке — это новый рекорд. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным источника, предыдущий рекорд установили в августе — тогда на одной лодке приплыли 106 нелегалов.

На фоне случившегося глава МВД Британии Шабана Махмуд заявила, что изучит все варианты «восстановления порядка в иммиграционной системе».

— Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна, — передает ITV.

На прошлой неделе в Лондоне прошли масштабные митинги против приема мигрантов из исламских стран. В шествиях приняли участие не менее 100 тысяч человек. Люди вышли на улицы города с флагами Великобритании и портретами убитого американского активиста Чарли Кирка. Протестующие обвиняют британские власти в разрушении Соединенного Королевства, указывая на чрезмерно либеральную повестку и миграционную ситуацию как на главные причины возмущения.

До этого президент США Дональд Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами».

