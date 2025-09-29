Ричмонд
В Красноярском крае началась Большая учительская неделя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 29 сентября по 5 октября в регионе пройдут мероприятия в честь работников и ветеранов образования.

Источник: Соцсети

Главная тема недели в этом году — «Культурный код учителя» как система ценностей, объединяющая педагогов и подтверждающая их ключевую роль в обществе.

В программе более десяти событий: церемония награждения лучших работников образования, праздничный концерт, тематические акции для учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования и ветеранов отрасли.

Сегодня в сквере имени В. И. Сурикова в Красноярске открылась фотовыставка «Любимый учитель». На ней представлены лучшие снимки, присланные жителями края.

Отдельное внимание уделят среднему профессиональному образованию: 2 октября в парке на Каменке пройдет арт-парад «Лица профессий» с участием более 400 студентов колледжей и техникумов. В этот день 32 талантливым студентам вручат именные краевые стипендии.

Кроме того, красноярские педагоги примут участие во всероссийском флэшмобе и вместе с коллегами из других регионов исполнят песню Анатолия Поперечного «Наследники Победы».

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в краевом министерстве образования.