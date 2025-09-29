В Красноярском крае началась Большая учительская неделя

Отдельное внимание уделят среднему профессиональному образованию: 2 октября в парке на Каменке пройдет арт-парад «Лица профессий» с участием более 400 студентов колледжей и техникумов. В этот день 32 талантливым студентам вручат именные краевые стипендии.