Отопление включили во всех муниципалитетах Свердловской области

По данным на утро 29 сентября, во всех муниципалитетах Среднего Урала началась подача теплоснабжения. Отопление полностью включили в 70 муниципальных образованиях, имеющих централизованное теплоснабжение, а также в четырех муниципалитетах, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения.