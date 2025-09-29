Ричмонд
Отопление включили во всех муниципалитетах Свердловской области

В регионе запустили в работу 1328 котельных.

Источник: Аргументы и факты

По данным на утро 29 сентября, во всех муниципалитетах Среднего Урала началась подача теплоснабжения. Отопление полностью включили в 70 муниципальных образованиях, имеющих централизованное теплоснабжение, а также в четырех муниципалитетах, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения.

«В остальных муниципальных образованиях продолжается поэтапное подключение к теплоснабжению. Работает 1328 котельных (97,3% от общего количества). Отапливается 92 миллиона квадратных метров и практически все объекты социальной сферы», — сообщили в департаменте информационной политики региона.