За сутки в Ростовской области произошло 18 пожаров

За минувшие сутки, 28 сентября, в Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров и шесть возгораний сухой растительности. Информация об этом поступила от регионального МЧС.
— В воскресенье выезжало 248 специалистов, было задействовано 62 спецмашины, — написали в Telegram-канале ведомства.
Также сотрудники службы ликвидировали 4 дорожно-транспортных происшествия.
В северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В некоторых местах северо-западных и центральных районов наблюдается высокая пожароопасность (4 класс).
Напомним, что в субботу, 27 сентября, произошло 14 пожаров.