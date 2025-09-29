Студенты НГУ создали высокопрочный экологичный цемент из золошлаков

Исследователи Новосибирского государственного университета разработали экологичный строительный материал, полностью заменяющий традиционный цемент и изготавливаемый из золошлаков — отходов, образующихся при сжигании угля на тепловых электростанциях. Проект под руководством аспиранта Геолого-геофизического факультета НГУ Степана Денисова стал победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» с получением финансирования в размере одного миллиона рублей. Информация о разработке предоставлена пресс-службой Новосибирского государственного университета.
Руководитель проекта Степан Денисов объяснил концепцию: «Идея проекта родилась на стыке двух больших проблем. Во-первых, это проблема отходов: в России только золошлаковых отходов накоплено около двух миллиардов тонн, и каждый год их становится на 60 миллионов тонн больше. Во-вторых, это проблема экологии цементной промышленности: производство обычного цемента — это очень энергозатратный процесс, на который приходится около 8% всех мировых выбросов CO₂. Наш проект позволяет сразу решать две задачи: перерабатывать отходы и одновременно создавать “зелёную” альтернативу цементу».
Разработка материала ведётся более года на базе Климатического центра НГУ, где уже создана лабораторная технология и получены первые опытные образцы. Проведённые испытания показали, что материал по прочности (50 МПа) не уступает высокомарочным цементам М500, обладает морозостойкостью до 300 циклов и низким водопоглощением менее 5%. Полученное финансирование будет направлено на углублённые испытания, патентование разработки и создание первой товарной партии материала. В перспективе планируется организовать промышленное производство, позволяющее перерабатывать до 100 000 тонн золошлаков ежегодно.
