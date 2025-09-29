Студенты НГУ создали высокопрочный экологичный цемент из золошлаков

Руководитель проекта Степан Денисов объяснил концепцию: «Идея проекта родилась на стыке двух больших проблем. Во-первых, это проблема отходов: в России только золошлаковых отходов накоплено около двух миллиардов тонн, и каждый год их становится на 60 миллионов тонн больше. Во-вторых, это проблема экологии цементной промышленности: производство обычного цемента — это очень энергозатратный процесс, на который приходится около 8% всех мировых выбросов CO₂. Наш проект позволяет сразу решать две задачи: перерабатывать отходы и одновременно создавать “зелёную” альтернативу цементу».