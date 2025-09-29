Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова вызвали на допрос

«Он сообщил, что речь о деле ООО “Навигатор”, об этой компании он ничего не знает», — пишет Е1.
Отмечается, что вызов на допрос произошел на фоне иска Генпрокуратуры, касающегося приватизации АО «Облкоммунэнерго» «Корпорацией СТС». Чемезов внесен прокуратурой в число соответчиков. Олег Чемезов уволен с поста вице-губернатора 25 сентября.
При этом бизнесмен Алексей Бобров, который считается одним из главных бенефициаров «Корпорации СТС» и гендиректор компании Татьяна Черных находятся в СИЗО под следствием по подозрению в мошенничестве с активами другой «дочки» «Корпорации СТС» «Объединенная теплоснабжающая компания» («ОТСК»). «ФедералПресс» публиковал точку зрения корпорации относительно этого процесса.
Под домашним арестом находится и Ирина Чемезова — супруга Олега Чемезова, с которой они формально разведены. Ирину Чемезову подозревают в мошеннических действиях с субсидиями свердловского дептуризма.