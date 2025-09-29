Понедельник в Уфе начался с массовых проверок водителей

Сегодня, 29 сентября, с утра в Уфе проходят массовые проверки водителей. Их проводят на улице Сипайловской и на Монументе Дружбы, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
По его словам, целью таких мероприятий являются профилактика ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения.
Полицейские особое внимание обращают на водителей без удостоверения, а также ранее лишенных права управления. Кроме того, они выявляют пьяных за рулем и не соблюдающих правила перевозок детей.
«Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», — обратился начальник ГАИ к жителям и гостям города.