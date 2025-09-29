Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Понедельник в Уфе начался с массовых проверок водителей

Рейды проходят сразу в двух местах города.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 сентября, с утра в Уфе проходят массовые проверки водителей. Их проводят на улице Сипайловской и на Монументе Дружбы, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, целью таких мероприятий являются профилактика ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения.

Полицейские особое внимание обращают на водителей без удостоверения, а также ранее лишенных права управления. Кроме того, они выявляют пьяных за рулем и не соблюдающих правила перевозок детей.

«Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», — обратился начальник ГАИ к жителям и гостям города.