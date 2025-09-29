Ричмонд
Сразу пять самолетов не вылетели сегодня вовремя из Омска в Москву

Массовая задержка рейсов в столицу из омского аэропорта составила от двух до почти четырех часов.

Источник: Комсомольская правда

По информации онлайн табло омского аэропорта, сегодня, 29 сентября, в Москву с опозданием вылетели сразу пять самолетов. Самой большой задержкой — почти 4 часа — отметился лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии».

Очередное нарушение графиков полетов произошло в аэропорту города Омска. В Москву по расписанию не улетели сразу пять самолетов. На 2 часа и 20 минут опоздал с вылетом борт авиакомпании «Победа». Позже на 23 минуты отбыл в столицу из Омска лайнер авиакомпании «Аэрофлот». На 30 минут задержался в Омске самолет компании «S7». На 40 минут позже улетел в Москву еще один борт «Аэрофлота». Но самая значительная задержка случилась у «Уральских авиалиний» — самолет этой авиакомпании задержался в Омске на 3 часа 50 минут.