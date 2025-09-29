Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Жуковском сняты

В аэропорту Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Помимо этого, ограничения на полеты также сняли в аэропорту Калуги.
По данным Артема Кореняко, на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — передает Telegram-канал представителя Росавиации.
Временные ограничения вводились в 5 утра по московскому времени. Кроме того, работу временно приостановили авиагавани в Калуге и Тамбове.
Днем ранее силы противовоздушной обороны России ликвидировали за ночь 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Атаке подверглись Курская, Брянская, Белгородская, Тульская области и другие субъекты страны.