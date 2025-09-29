Силы ПВО пресекли ночную атаку ВСУ

Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 84 беспилотника в ночь на 29 сентября. Об этом сообщили Минобороны России. Вражеская атака была пресечена над рядом российских регионов. Утром поступали сообщения о сбитых дронах над Смоленском и Калугой.