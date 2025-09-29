Ричмонд
Атака украинских беспилотников пресечена над Калужской областью

Российские силы ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Как отметил политик, на месте вражеского нападения работают оперативники.

