Срочная новость Российские силы ПВО перехватили семь украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Как отметил политик, на месте вражеского нападения работают оперативники.
Атака украинских беспилотников пресечена над Калужской областью
