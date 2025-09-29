В Советске 29 сентября временно закроют погранпереход

Переход будет закрыт на время планового ремонта электрических сетей. Путешественникам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок через российско-литовскую границу. В настоящее время попасть из России в Литву по мосту Королевы Луизы и в обратном направлении могут только пешеходы. По статистике в среднем это делают 150 человек.