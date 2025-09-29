Ричмонд
В Советске 29 сентября временно закроют погранпереход

В пункте пропуска будут ремонтировать электрические сети.

Источник: Клопс.ru

Пункт пропуска в Советске на российско-литовской границе не будет работать с 9:00 до 13:00. Об этом предупредили в пресс-службе «Росгранстроя».

Переход будет закрыт на время планового ремонта электрических сетей. Путешественникам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок через российско-литовскую границу. В настоящее время попасть из России в Литву по мосту Королевы Луизы и в обратном направлении могут только пешеходы. По статистике в среднем это делают 150 человек.

1 октября по тем же причинам не будет работать автомобильный пункт пропуска Мамоново—Гжехотки, а 6 октября — морской в Балтийске.

В декабре 2024 года в Советске задержали иностранку, которая перешла госграницу с Литвой по железнодорожному мосту.