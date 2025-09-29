Глава Ванинского района Хабкрая обратился к жителям из-за очередей на АЗС

В Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края временно возникли очереди на АЗС, вызвавшие беспокойство местных жителей, — сообщает телеграм-канал Маслов Алексей Михайлович.
«Мы видим и понимаем Ваше беспокойство, связанное с очередями на АЗС и сложностями с заправкой. Ситуация действительно непростая, и мы знаем, что она создаёт серьёзные неудобства для каждого из Вас», — отметил глава Ванинского района.
Он подчеркнул, что физического дефицита топлива в регионе нет: «На сегодняшний день, в районе нет дефицита. Сегодня, комсомольским НПЗ в адрес АЗС “Трансбункер” отгружено 180 тонн бензина (АИ—92, АИ—95), через два дня он поступит в продажу и обеспечит потребность населения — до 12 октября».
Причиной временных перебоев в поставках топлива стали регламентные работы на НПЗ и рост спроса: «Перебои связаны с десятидневными регламентными работами на НПЗ и, как следствие, отсрочке отгрузки, а также скупкой топлива “впрок” отдельными автолюбителями. Это создало искусственный дефицит», — добавил Маслов.
Он призвал жителей к разумному поведению: «Самое важное, что мы можем сделать сейчас все вместе — это прекратить панические закупки. Заказывая топливо не по текущей необходимости, мы лишь усугубляем ситуацию для соседей и самих себя».
Глава района выразил уверенность, что при соблюдении разумных правил заправки ситуация стабилизируется: «Давайте действовать сообща: заправляйтесь по мере реальной необходимости. Это поможет стабилизировать ситуацию, и топливо будет доступно для всех в штатном режиме».