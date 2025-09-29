Движение судов через петербургскую дамбу временно перекроют до 18:00 понедельника

Об этом предупредили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.
Затвор дамбы будет закрыт с 10:00 до 18:00. Движение судов по каналу судопропускного сооружения С-2 в указанный период приостанавливается, уточнили в дирекции КЗС.
При этом автомобили по дамбе смогут проехать в это время совершенно беспрепятственно — движение автотранспорта будет осуществляться в штатном режиме. Время проведения плановых работ согласовано со службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», отмечается в сообщении.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.