Задержанный на 17 часов рейс вылетел из Перми в Анталью

Рейс самолёта, задержанный на 17 часов в Перми, вылетел в Анталью, сообщает онлайн-табло пермского аэропорта.
Речь идёт о рейсе ZF 863, который выполняет авиакомпания Azur Air. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что самолёт в Турцию должен был вылететь 28 сентября. По расписанию время вылета было назначено на 16:30. Тем не менее, накануне стало известно, что рейс откладывается на несколько часов.
Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, расчётное время вылета было назначено на 8:10 часов утра следующего дня. Общая задержка составляла порядка 16 часов. Утром 29 сентября стало известно, что рейс всё же смог отправиться из Перми в Анталью, но к задержке добавился ещё один час.
В 9:10 часов статус отправления изменился на «Вылетел». О причинах многочасового переноса неизвестно.