Келлог: Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил специальный представитель президента Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.

По словам политика, в России «нет неприкосновенных мест», однако он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием.

На вопрос, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине, он ответил, что это решение пока не принято.

— Я думаю, принимая во внимание то, что он (Дональд Трамп, — прим. «ВМ») сказал, и то, что сказали вице-президент (Джей Ди, — прим. «ВМ») Вэнс и госсекретарь (Марко, — прим. «ВМ») Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов, — заявил Келлог в беседе с телеканалом.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа отправить дополнительные ракеты большой дальности и разрешить применять их для ударов по целям вглубь России. Трамп не возразил против такой возможности, но, по словам источников, не принял окончательного решения по этому вопросу.

При этом стало известно, что Трамп не согласился одобрить передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk от имени стран — членов Североатлантического альянса.

