Челябинская область нарастит поставки продовольствия в Узбекистан

— Челябинская область участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и занимает первое место в Уральском федеральном округе по объёму агроэкспорта, — рассказал замгубернатора — министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. — С 2018 года поставки регионального продовольствия на мировой рынок выросли в 2,5 раза. Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более, что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортёров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами.