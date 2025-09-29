Челябинская область нарастит поставки продовольствия в Узбекистан

Как стало известно, после некоторого спада в 2025 году Узбекистан и Челябинская область вновь наращивают взаимодействие и взаимные поставки в агропромышленной сфере. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, к середине сентября товарооборот продовольствия между областью и республикой вырос на 33,6% и составил $32,3 миллиона. При этом экспорт из Челябинской области в Узбекистан увеличился на 1,2% и составил $7,8 миллиона, а объём поставок из Узбекистана вырос на 48,6%, до $24,5 миллиона.
— Челябинская область участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и занимает первое место в Уральском федеральном округе по объёму агроэкспорта, — рассказал замгубернатора — министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. — С 2018 года поставки регионального продовольствия на мировой рынок выросли в 2,5 раза. Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более, что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортёров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами.
В 2025 году агропроизводители Челябинской области увеличили поставки в Узбекистан растительного масла на 13%, муки в три раза, зерна, обработанного иным способом на 20%, мучных кондитерских изделий на 12%, колбас на 14%, прочей продукции АПК. Наибольшие объёмы поставляют крупнейшие предприятия пищевой промышленности: «Сигма», «Ситно», «Макфа», «Союзпищепром». Реализация инвестиционных проектов способствует наращиванию экспортного потенциала. Так, компания «Сигма» в 2025 году почти на 30% увеличила поставки подсолнечного масла в Узбекистан. В перспективе — строительство маслоэкстракционного производства на территории области и увеличение поставок на экспорт в полтора раза — до 1000 тонн в год.
Компания «Макфа» в 2024 году стала брендом № 1 в Узбекистане в категории «Макаронные изделия» по версии международной премии Brand awards 2024 International. Широкую линейку продукции поставляет «Объединение “Союзпищепром”: растительные напитки, муку, макаронные изделия, зерновые хлопья, хлебцы, подсолнечное масло. Фирма “Таврия” готова расширить поставки мясной переработки, на которую есть спрос в Узбекистане. “Ситно” поставляет пшеничную муку, макароны и заинтересована в поставках кондитерских изделий — печенья и вафель. Компания рассматривает вопрос открытия представительства в Узбекистане. Также ведёт переговоры и занимается поиском контрагентов “Уральский Лидер плюс” — производитель снековой продукции. Есть перспективы сотрудничества и с другими компаниями, в частности, с птицефабриками.
Со стороны Узбекистана на 97% выросли объёмы поставок овощей — поставлено 26 тысяч тонн, фруктов, бахчевых и орехов — в 2,2 раза, в три раза увеличились поставки зернобобовых культур, в 7,4 раза — приготовленных фруктов и орехов.
Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере агрообразования. Челябинская область готова создать условия для привлечения большего количества иностранных студентов для обучения на базе ЮУрГАУ.
