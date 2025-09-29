В школе № 69 Владивостока ремонтируют раздевалку после пожара, вызванного рюкзаком ученика

Во Владивостоке в школе № 69, расположенной по адресу улица Сабанеева, 8, стартовали восстановительные работы после инцидента с возгоранием, произошедшим на прошлой неделе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Напомним, что пожар вспыхнул 25 сентября в раздевалке рядом со спортивным залом. По предварительной информации, причиной возгорания стал мобильный телефон, воспламенившийся внутри рюкзака одного из учеников во время занятий.
Возможный взрыв аккумулятора телефона вызвал пожар в школе Владивостока (обновлено).
Учеников и преподавателей эвакуировали из здания.
Отмечается, что очаг пожара занимал площадь около 10 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС, которые быстро локализовали пламя. Благодаря своевременной реакции персонала школы и слаженной работе систем противопожарной безопасности, все учащиеся, педагоги и сотрудники были успешно эвакуированы. Пострадавших нет.
В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы в поврежденной раздевалке и примыкающем коридоре. Планируется замена части электросети, восстановление отделки стен и потолков, а также установка нового пластикового окна.