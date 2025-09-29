В Госдуме объяснили, что ждет работодателей, не повышающих зарплаты сотрудникам: но пока наказаний боятся мало

В какой бы организации ни трудился сотрудник, вопрос индексации зарплат будет для него актуален. Разница в том, что в бюджетных этот механизм закреплен напрямую, а в коммерческих — прописывается в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Согласно законодательству, напомнил парламентарий, работодатели обязаны учитывать рост стоимости жизни и разрабатывать индексацию заработных плат.
«Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя всё сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями», — отметил Гаврилов.
Практика эта распространена повсеместно, что подтверждают и в российских судах. Когда работник понимает, что его доходы многие годы не пересматривались, ему нужно изучить внутренние документы своего предприятия. Если подобные нормативные акты отсутствуют, нужно обращаться в надзорные органы и уже там отстаивать свои права. Этими органами могут быть Госинспекция по труду или суд.
Если выяснится, что работодатель нарушал закон, ему выпишут штраф и предписание устранить нарушение. Практика показывает, что, как правило, работодатель уже на этом этапе старается устранить все недочеты, пока дело не разрослось до полноценного иска.
«Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время, итогом становится не только возврат денег, но и обязанность компании пересмотреть подход к зарплатам в целом», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года увеличатся размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих. Повышение составит 7,6%.
После этого многие россияне подумали, что повышение коснется и пенсий, и социальных выплат. На самом деле это два разных направления бюджета. Об этом KP.RU рассказал ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Яков Якубович.
Депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации заработных плат в России согласно инфляции.