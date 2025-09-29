В Госдуме объяснили, что ждет работодателей, не повышающих зарплаты сотрудникам: но пока наказаний боятся мало

Практика эта распространена повсеместно, что подтверждают и в российских судах. Когда работник понимает, что его доходы многие годы не пересматривались, ему нужно изучить внутренние документы своего предприятия. Если подобные нормативные акты отсутствуют, нужно обращаться в надзорные органы и уже там отстаивать свои права. Этими органами могут быть Госинспекция по труду или суд.