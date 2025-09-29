Подготовка к зиме в Приангарье вышла на финишную прямую

Открывая заседание, Анатолий Серышев обозначил ключевую задачу для органов региональной власти и местного самоуправления, организаций коммунального комплекса и энергетики, контрольно-надзорных органов. Она заключается в обеспечении безаварийного прохождения отопительного сезона и комфортных условий жизни граждан. Полпред отметил, что качественная работа всех систем во многом зависит от добросовестного исполнения своих обязанностей управляющими компаниями, и призвал держать их работу на постоянном контроле, быстро реагируя на жалобы жителей.