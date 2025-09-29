Подготовка к зиме в Приангарье вышла на финишную прямую

В совещании участвовали представители Генеральной прокуратуры РФ по СФО, Минстроя РФ, Сибирского управления Ростехнадзора, а также высшие должностные лица субъектов СФО и их заместители, курирующие работу жилищно-коммунального комплекса. Со стороны Иркутской области к обсуждению также присоединился заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадим Головко.
Открывая заседание, Анатолий Серышев обозначил ключевую задачу для органов региональной власти и местного самоуправления, организаций коммунального комплекса и энергетики, контрольно-надзорных органов. Она заключается в обеспечении безаварийного прохождения отопительного сезона и комфортных условий жизни граждан. Полпред отметил, что качественная работа всех систем во многом зависит от добросовестного исполнения своих обязанностей управляющими компаниями, и призвал держать их работу на постоянном контроле, быстро реагируя на жалобы жителей.
Особое внимание уделили вопросам проведения ремонтных и восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и снижению аварийности. Анатолий Серышев сообщил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году регионам Сибири выделено 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Полномочный представитель подчеркнул, что уверен в слаженной работе федеральных, региональных органов власти, местного самоуправления и коммунальных компаний. Это позволит качественно провести отопительный период и оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации.
По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в регионе отопительный период начат в 40 муниципальных образованиях. Запущена 841 котельная, подключено 2934 социальных объекта и 20664 дома. Подключение к теплу объектов соцкультбыта и жилых домов продолжается в Куйтунском, Чунском и Нижнеилимском районах. Завершить эту работу планируется в ближайшие дни.
К началу отопительного периода подготовили 3,6 тыс. км тепловых сетей, что составляет 99% от плана, 5,7 тыс. км водопроводных сетей (99% от плана), 925 котельных (98% от плана), 3,4 тыс. км канализационных сетей (98% от плана), 50,1 тыс. км электрических сетей (98% от плана) и 38,18 млн. кв. м жилищного фонда (95% от плана). Заменили 30,73 км ветхих тепловых сетей, 38,53 км водопроводных сетей, 17,18 км канализационных сетей и 1144,55 км электрических сетей. Провели работы по капремонту и реконструкции 21 теплоисточника.
Продолжается формирование запасов топлива, а также аварийно-технического запаса. На особом контроле главы региона и областного министерства жилищной политики и энергетики находится северный завоз. В Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Киренский, Катанский районы доставили 64,6 тыс. тонн всех видов топливно-энергетических ресурсов. Завоз продолжается.
Достаточный уровень готовности к работе в отопительный сезон имеют все 10 электросетевых организаций.
Игорь Кобзев отметил, что в регионе регулярно проводят заседания регионального оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду и контролю за его прохождением. Штабы сформированы также во всех муниципалитетах. Работа ведется в тесном взаимодействии с представителями всех муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций, представителей прокуратуры, службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, управления Ростехнадзора.