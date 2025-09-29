Ричмонд
В России создали новый экологичный строительный материал из золошлаков

Разработка в перспективе может заменить традиционный цемент, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали новый экологичный строительный материал, который в перспективе может заменить традиционный цемент. Он изготавливается из золошлаков, которые остаются после сжигания угля на тепловых станциях, сообщили в пресс-службе вуза.

«Уникальность проекта состоит в том, что новый строительный материал полностью изготавливается из промышленных отходов, а именно золошлаков — это то, что образуется при сжигании твердого топлива (угля, торфа, сланцев) на тепловых электростанциях, котельных и других промышленных установках. Таким образом, отходы, которые годами копились на свалках и загрязняли окружающую среду, превращаются в полезный и качественный продукт для строительства», — говорится в сообщении.

На текущий момент разработана лабораторная технология и получены первые опытные образцы материала. Суть технологии заключается в следующем: золошлаки, раздробленные в порошок, смешиваются со специальными активаторами. Далее при смешивании с водой между ними запускается химическая реакция. В результате получается прочный камень, по свойствам аналогичный цементному. Испытания показали, что по таким показателям, как прочность, водопоглощение, новый материал полностью соответствует заявленным требованиям.

Ключевыми преимуществом материала, разработанного в НГУ, является цена и экологичность. Разработка найдет применение в разных сферах строительства: для стяжки полов, кладки кирпича, штукатурки, изготовления строительных блоков и так далее. В планах — запустить промышленное производство нового материала.