В Ростове-на-Дону на Буденовском ограничат движение траснспорта и пешеходов

По информации ведомства, платные парковки появятся на проспекте Чехова — от улицы Варфоломеева до улицы Текучева. Также платные зоны будут организованы на улице Седова — от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского, и на улице Тургеневской — от переулка Соборного до переулка Газетного (по нечетной стороне).