В Ростове-на-Дону на Буденовском ограничат движение траснспорта и пешеходов

В Ростове-на-Дону на Буденновском ограничат движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.
— С 1 октября по 25 ноября на восточной стороне проспекта, от улицы Социалистической до Большой Садовой, будет ограничено движение, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в администрации города рассказали, что с 6 октября 2025 года в центре Ростова-на-Дону вводят платные парковки на трех участках.
По информации ведомства, платные парковки появятся на проспекте Чехова — от улицы Варфоломеева до улицы Текучева. Также платные зоны будут организованы на улице Седова — от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского, и на улице Тургеневской — от переулка Соборного до переулка Газетного (по нечетной стороне).