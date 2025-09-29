Ричмонд
В Омской области опять наблюдали северное сияние

В скромные розовые цвета окрасилось минувшей ночью небо в Саргатском районе.

Источник: Комсомольская правда

Фотографиями очередного полярного сияния в Омской области поделился телеграм-канал «Охотник за красотами Омской области» с автором из Саргатского района.

«Пробиваются немного лучики. Еще вся ночь впереди, может быть получится что-то поймать и ярче», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В качестве подтверждения своих слов, автор выставил фотографию, сделанную в 23 часа 28 сентября. На фото видно небольшое покраснение неба — характерная черта северного сияния. Однако, это оказалась единственной фотографией автора. Судя по всему, сияние минувшей было очень небольшим и автору не удалось поймать что-то более яркое.