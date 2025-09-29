Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске благодаря приставам принудительно вылечили от туберкулёза мужчину

До принудительного лечения мужчину штрафовали на 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель областного центра, знавший о своём опасном заболевании, продолжительное время уклонялся от лечения, создавая угрозу для окружающих. Потребовалось вмешательство судебных приставов, чтобы гражданин прошёл полный курс терапии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

— Свердловский районный суд г. Иркутска вынес решение о необходимости госпитализации в недобровольном порядке для прохождения курса лечения от туберкулеза на срок не менее 3 месяцев, — поделились приставы.

В отношении уклоняющегося от лечения гражданина были применены предусмотренные законом меры: взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, запрещён выезд за границу, а также дважды наложены административные штрафы по статье 17.15 КоАП РФ общей суммой 5 тысяч рублей. После того как все принятые меры не возымели действия, судебные приставы обеспечили принудительную доставку пациента в Иркутскую областную клиническую больницу. Трёхмесячный курс лечения под постоянным медицинским контролем завершился успешно.