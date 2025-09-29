В Иркутске благодаря приставам принудительно вылечили от туберкулёза мужчину

В отношении уклоняющегося от лечения гражданина были применены предусмотренные законом меры: взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, запрещён выезд за границу, а также дважды наложены административные штрафы по статье 17.15 КоАП РФ общей суммой 5 тысяч рублей. После того как все принятые меры не возымели действия, судебные приставы обеспечили принудительную доставку пациента в Иркутскую областную клиническую больницу. Трёхмесячный курс лечения под постоянным медицинским контролем завершился успешно.