В Иркутске благодаря приставам принудительно вылечили от туберкулёза мужчину

Житель областного центра, знавший о своём опасном заболевании, продолжительное время уклонялся от лечения, создавая угрозу для окружающих. Потребовалось вмешательство судебных приставов, чтобы гражданин прошёл полный курс терапии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
— Свердловский районный суд г. Иркутска вынес решение о необходимости госпитализации в недобровольном порядке для прохождения курса лечения от туберкулеза на срок не менее 3 месяцев, — поделились приставы.
В отношении уклоняющегося от лечения гражданина были применены предусмотренные законом меры: взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, запрещён выезд за границу, а также дважды наложены административные штрафы по статье 17.15 КоАП РФ общей суммой 5 тысяч рублей. После того как все принятые меры не возымели действия, судебные приставы обеспечили принудительную доставку пациента в Иркутскую областную клиническую больницу. Трёхмесячный курс лечения под постоянным медицинским контролем завершился успешно.