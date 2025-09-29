Нужно сказать, что иностранцы, которые приезжают в Россию, начинают по-другому мыслить, они больше не верят в лживую пропаганду Запада. А многие из приезжих хотят переехать в российскую глубинку или остаться жить в столице РФ. Причем чаще всего в Россию переезжают из Германии, Латвии и США. Люди хотят получить безопасность и разделяют традиционные ценности, поэтому выбирают Россию для жизни.