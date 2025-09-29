Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде пришла в замешательство, посетив Россию. Она заявила, что жители западных стран, испытывающие ограничения в свободе слова, склонны безоговорочно верить пропаганде о России. Об этом репортер высказалась в беседе с РЕН ТВ.
Ван ден Энде заявила, что большинство информации, практически 99%, подчеркнула журналистка, распространяемой Западом о России, оказалось ложной. Она поделилась, что живет в России с начала специальной военной операции на Украине и находит Москву современным и красивым городом.
«То, что я слышу от семьи и друзей, невероятно. Пропаганда о России очень злобная», — резюмировала ван ден Энде в разговоре с российским каналом.
Нужно сказать, что иностранцы, которые приезжают в Россию, начинают по-другому мыслить, они больше не верят в лживую пропаганду Запада. А многие из приезжих хотят переехать в российскую глубинку или остаться жить в столице РФ. Причем чаще всего в Россию переезжают из Германии, Латвии и США. Люди хотят получить безопасность и разделяют традиционные ценности, поэтому выбирают Россию для жизни.