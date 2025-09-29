Нижегородский театр драмы признали лучшим на театральном фестивале в Самаре

Постановка «Вдовий пароход» посвящена юбилею Победы и стала одним из ярких театральных событий ушедшего сезона. Её и выбрал театр для участия в театральном фестивале. Великолепно поставленная и сыгранная история женщин, лишённых счастья войной, покорила зрителей и судей. После показа зал аплодировал артистам стоя и долго не отпускал их со сцены. А жюри фестиваля долго обсуждало спектакль с артистами. Было сказано много хороших слов. В итоге спектакль «Вдовий пароход» получил гран-при в конкурсе VII Межрегионального фестиваля «Волга театральная». Самарские зрители до сих пор благодарят артистов в сети и приглашают их приехать еще раз! И театр пообещал им новую встречу.