Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2023 году. В одно производство с ним объединены пять дел о хищениях у Минобороны. Ущерб от преступных действий может достичь более 5 млрд рублей. Потерпевшими признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.