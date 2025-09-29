Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Экс-глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал новым фигурантом уголовного дела о хищениях денежных средств у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам в ДНР, передает ТАСС.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что Белков в рамках этого дела давал показания на экс-замминистра обороны Тимура Иванова в качестве свидетеля.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2023 году. В одно производство с ним объединены пять дел о хищениях у Минобороны. Ущерб от преступных действий может достичь более 5 млрд рублей. Потерпевшими признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
1 июля Иванов был признан виновным в растрате и получении взяток в особо крупном размере и приговорен к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.
В июле сообщалось, что Тверской районный суд Москвы арестовал Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.