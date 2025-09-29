Деньги или земля: многодетным семьям Казани и Челнов дали право выбора

Наибольший дефицит земель в Казани и Челнах.
В Татарстане с конца 2012 года работает программа, по которой многодетные семьи могут получить земельный участок. За это время, по данным Минземимущества РТ, заявки на землю подали более 72 тысяч семей.
Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, которые живут в своем муниципалитете не меньше пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий (на каждого приходится от 12 до 18 кв. метров жилья). Также заявление можно подать, если одному из детей нет 23 лет и он учится очно.
На август 2025 года землю уже получили 52 тысячи семей — это более 72% от подавших заявки.
17 районами обеспечивается на 100% предоставление земельных участков граждан, имеющих трех и более детей: Агрызским, Аксубаевским, Алексеевским, Алькеевским, Апастовским, Атнинским, Верхнеуслонским, Дрожжановским, Заинским, Кайбицким, Лениногорским, Новошешминским, Спасским, Тетюшским, Тюлячинским, Черемшанским, Ютазинским.
Обеспечили земельными участками 90−99% поданных заявлений 21 район: Азнакаевский, Пестречинский, Высокогорский, Мамадышский, Сармановский, Нурлатский, Мензелинский, Бавлинский, Менделеевский, Камско-Устьинский, Сабинский, Чистопольский, Муслюмовский, Балтасинский, Тукаевский, Актанышский, Буинский, Елабужский, Арский, Лаишевский, Бугульминский, в их числе 11 районов, в которых не обеспечены всего по одной-две семьи: Пестречинский, Азнакаевский, Высокогорский, Мамадышский, Нурлатский, Сармановский, Бавлинский, Мензелинский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Муслюмовский.
Менее 90% заявлений удовлетворены только в 5 районах: Альметьевском, Нижнекамском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском, Кукморском.
Но наиболее сложная ситуация имеется в Казани и Набережные Челны, в этих городских округах наибольшее количество многодетных семей, еще не обеспеченных земельными участками: в Казани — 8 518, в Челнах — 5 304 многодетных семьи.
В этих двух городах сохраняется дефицит участков, и власти ищут решения.
С июня 2024 года начал действовать закон, позволяющий предоставлять землю казанским семьям в пяти пригородных районах. «В Казани земельный ресурс для индивидуального жилищного строительства ограничен. Поэтому вопрос предоставления бесплатных наделов многодетным семьям решается путем постоянной работы с федеральными и региональными органами власти. Благодаря этому удается покрывать дефицит за счет территорий в близлежащих районах республики», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии.
Аналогичная ситуация в Челнах. Согласно принятому в этом году закону, многодетные семьи могут получать участки в близлежащих районах.
Деньги или ожидание земли.
Еще один вариант решить вопрос появился благодаря принятому парламентом Татарстана на прошлой неделе законопроекту.
Законопроектом предлагается установить, что многодетным семьям, постоянно проживающим в Казани и Набережных Челнах, имеющим право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества для собственных нужд, взамен земельного участка с их согласия предоставляется денежная выплата.
«Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства на улучшение жилищных условий, что снизит социальную напряженность», — подчеркнул Фаниль Аглиуллин.
Многодетные семьи смогут сами подать заявление на выплату денег.
В пояснительной записке к законопроекту, одобренному Госсоветом РТ, говорится, что выплата вместо бесплатного земельного участка будет осуществляться из республиканского бюджета. Порядок установит Кабмин РТ.
Получить деньги можно один раз. Если многодетная семья выбирает компенсацию, то исключается из списков многодетных, имеющих право на получение земельных участков.
«Законопроектом предусматривается заявительный характер реализации права на денежную выплату, в связи с чем спрогнозировать расходы, связанные с реализацией этого права, не представляется возможным», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
Там же указано, что размер денежной выплаты планируется установить в размере 200 тыс. рублей.
Многодетные семьи смогут сами подать заявление, если захотят получить денежную выплату вместо земельного участка. Муниципалитеты будут составлять списки таких семей и передавать их вместе с необходимыми документами в республиканский орган власти. На основании этих списков уполномоченный орган будет перечислять выплаты.
Такой опыт, когда многодетным семьям дают выбор — продолжать ждать бесплатный земельный участок или взять деньги, которые, например, можно вложить в ипотеку или потратить на строительство дома, уже есть у ряда российских регионов. Иногда эту выплату называют «земельным сертификатом» по аналогии с материнским или семейным.
«Для тех, у кого не было потребности в земле, деньги — хорошая альтернатива».
Председатель РОО «Многодетные семьи РТ», член Общественной палаты РТ Артем Кузнецов:
Для тех, у кого не было потребности в земле, деньги — хорошая альтернатива. Мы сами об этом поднимали вопрос много лет подряд. Половина регионов уже давно так делают. На сегодня в очереди 19 тыс. семей. Посмотрим, как пойдет программа. Сумма в 200 тыс. рублей сопоставима с тем, что другие регионы дают. И да, лучше, чем ничего.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов:
Главное преимущество денежной компенсации в том, что заявителям не придется долго ждать своей очереди на бесплатный участок. Компенсацию можно получить гораздо быстрее, чем землю. Важно учитывать, что предоставляемые земли не имеют развитой транспортной, инженерной инфраструктуры. Поэтому семьям, которые получают землю, приходится тратить серьезные ресурсы, чтобы проложить коммуникации и дороги до мест работы или учебы. Я в своей депутатской деятельности часто встречаюсь с вопросами газификации таких поселков, электричества, прокладывания дорог.
Депутат Госдумы Айдар Метшин:
Инициатива по предоставлению альтернативы многодетным семьям, на мой взгляд, является обоснованной и целесообразной. Мы понимаем, что в крупных городах найти необходимое число земельных участков, обеспечить их инфраструктурой — задача достаточно сложная.
В то же время по объективным причинам обеспечить наделы коммуникациями — это не быстрый и очень затратный процесс. Принятый Госсоветом Татарстана законопроект дает право выбора — либо длительно ожидать выделения земли, либо оперативно получить денежную компенсацию.
Так как жизненные обстоятельства бывают разные, быстрое получение средств может быть востребовано у многих семей. Поэтому данную инициативу я оцениваю как еще один шаг по укреплению института поддержки семей в Татарстане. Тем более что данный опыт реализован в ряде других регионов России и нашел положительный отклик у значительной части многодетных семей.