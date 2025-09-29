Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться южной периферией приближающегося с севера антициклона. Однако, несмотря на очень высокое атмосферное давление, а показания барометров сегодня на 15−17 единиц превысят норму, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Правда, обойдется без дождей, но температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс 9 — плюс 11, по области от 7 до 12 градусов тепла», — сказал синоптик.