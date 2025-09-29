Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться южной периферией приближающегося с севера антициклона. Однако, несмотря на очень высокое атмосферное давление, а показания барометров сегодня на 15−17 единиц превысят норму, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Правда, обойдется без дождей, но температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс 9 — плюс 11, по области от 7 до 12 градусов тепла», — сказал синоптик.
Он отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет, и барометры покажут 763 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.