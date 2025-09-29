Виновным во взрыве газа с 10 жертвами на Сахалине в 2022 году ужесточили сроки

Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила наказание двум работникам обслуживающей организации на Сахалине, обвиненным по делу о взрыве газа в жилом доме поселка Тымовское, в 2022 году. Тогда погибли 10 человек. Суд назначил каждому более двух лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на областную прокуратуру сообщает ТАСС.