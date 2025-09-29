Виновным во взрыве газа с 10 жертвами на Сахалине в 2022 году ужесточили сроки

Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила наказание двум работникам обслуживающей организации на Сахалине, обвиненным по делу о взрыве газа в жилом доме поселка Тымовское, в 2022 году. Тогда погибли 10 человек. Суд назначил каждому более двух лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на областную прокуратуру сообщает ТАСС.
На ужесточении, как отмечается в публикации, настояли именно прокуроры, которые обратили внимание на недостаточность исправительного воздействия на осужденных.
«Судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца», — отмечают в надзорном ведомстве.
Кроме того, суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов осужденных.
ЧП произошло 19 ноября 2022 года. В Тымовском на Библиотечной, 6а, из-за взрыва газа обрушился жилой дом. Под завалами разрушенного подъезда были найдены тела погибших, среди которых были и дети. Двух выживших доставили в реанимацию, однако позже один из них скончался. Таким образом, число погибших жителей достигло десяти.
В первый раз суд приговорил виновных к лишению свободы на 1,6 года в колонии-поселении, а также на два года запретил им занимать руководящие должности, связанные с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей.