В Таиланде родители 12 лет искали пропавшую дочь, останки нашли на пустыре

Подруга пропавшей сообщила, что Павини попросила подвезти ее до трассы, ведущей в Бангкок, после чего ее никто больше не видел. В 2025 году ДНК девушки совпала с образцами, взятыми с останков, найденных еще в 2014 году на пустыре под Бангкоком, передает издание.