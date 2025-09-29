Ричмонд
В Таиланде родители 12 лет искали пропавшую дочь, останки нашли на пустыре

В Таиланде установили личность девушки, пропавшей 12 лет назад при загадочных обстоятельствах. Как сообщает The Thaiger, опознаны останки 23-летней Павини Кортайсонг.

После окончания университета девушка устроилась на фабрику в провинции Чонбури. Она поддерживала контакт с родителями и регулярно помогала им деньгами, однако однажды перестала выходить на связь.

Отец, обеспокоенный исчезновением дочери, приехал в Чонбури и выяснил, что она давно не появлялась в общежитии для работников фабрики. Все документы и личные вещи Кортайсонг остались в ее комнате.

Подруга пропавшей сообщила, что Павини попросила подвезти ее до трассы, ведущей в Бангкок, после чего ее никто больше не видел. В 2025 году ДНК девушки совпала с образцами, взятыми с останков, найденных еще в 2014 году на пустыре под Бангкоком, передает издание.

12 сентября в США спустя почти два десятилетия нашли останки мужчины, пропавшего в 2006 году. Тело обнаружили в затонувшем фургоне на дне реки Огайо неподалеку от лодочного спуска в городе Морганфилд.