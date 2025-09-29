Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты в Москве и Калуге возобновили работу

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуги (Грабцево). Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что один самолёт, выполнявший рейс в Жуковский, был вынужден уйти на запасной аэродром.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских беспилотника над различными регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью (24), Белгородской областью (21), Воронежской и Смоленской областями (по 9). Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Московской, Орловской и Курской областями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.