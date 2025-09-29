Аэропорты в Москве и Калуге возобновили работу

Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских беспилотника над различными регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью (24), Белгородской областью (21), Воронежской и Смоленской областями (по 9). Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Московской, Орловской и Курской областями.