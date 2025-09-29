Три неизданных рассказа Вирджинии Вулф обнаружили в Великобритании

Невыпущенный цикл рассказов под Life of Violet представляет собой пародийную биографию Мэри Вайолет Дикинсон — Вирджиния Вулф дружила с ней, когда ей было 20 лет. Дикинскон любила ранние произведения Вулф, познакомила писательницу с ее первым редактором и широким кругом друзей-аристократов. Помимо этого, Мэри Ваойлет также заботилась о ментальном здоровье Вирджинии.