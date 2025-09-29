Крымский мост временно перекрыли

В понедельник, 29 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, Крымский мост перекрывали в воскресенье, 28 сентября. Ограничения действовали в течение 20 минут.
