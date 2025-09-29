Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России рассказали, что нужно делать, чтобы получать достойную пенсию

ВЦИОМ: 30% россиян уверены, что начинать копить на пенсию надо до 25 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России рассказали, что нужно сделать, чтобы получать достойную пенсию. Отмечается, что аналитический центр ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что около трети россиян говорят, что нужно начинать копить для достойной жизни в старости.

Согласно опросу, около трети россиян (30%) убеждены, что откладывать средства на пенсию следует начинать до достижения 25-летнего возраста. Еще 25% респондентов считают, что оптимальное время для начала накоплений — период с 25 до 35 лет. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте аналитического центра.

По результатам опроса, среди россиян, не достигших пенсионного возраста, 17% выразили уверенность в том, что их будущей пенсии будет достаточно для комфортной жизни. Большинство же, а именно 76%, считают, что получаемой пенсии не хватит на их нужды.

Почти треть опрошенных (30%) убеждены, что начинать откладывать на пенсию необходимо до достижения 25 лет. Ещё 25% респондентов считают, что оптимальный возраст для начала накоплений лежит в диапазоне от 25 до 35 лет. 14% участников опроса полагают, что откладывать на пенсию следует начинать в возрасте от 36 до 45 лет. Наконец, 20% россиян не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне хотели бы получать особые подарки от государства на свадьбу. Речь идет о сертификатах.