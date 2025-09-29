В России рассказали, что нужно делать, чтобы получать достойную пенсию

Почти треть опрошенных (30%) убеждены, что начинать откладывать на пенсию необходимо до достижения 25 лет. Ещё 25% респондентов считают, что оптимальный возраст для начала накоплений лежит в диапазоне от 25 до 35 лет. 14% участников опроса полагают, что откладывать на пенсию следует начинать в возрасте от 36 до 45 лет. Наконец, 20% россиян не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос.